Direkt am Bodenseeufer in Konstanz ist das exklusive Gesundheitsresort "Buff Medical Resort" eröffnet worden – doch nicht alle freut das. Der Streit um das Parkgelände Büdingen hält an.

In Konstanz hat am Dienstag das Gesundheitsresort "Buff Medical Resort" offiziell eröffnet. Seit Jahren sorgt das Luxus-Hotel in Konstanz für Kontroversen. Das Gesundheitsresort mit 118 Zimmern und Suiten liegt an der exklusiven Seeuferpromenade und kostet für ein 21-tägiges Programm bis zu 20.000 Euro. Viele Bürgerinnen und Bürger sehen das Hotel kritisch. Eine Bürgerinitiative kämpfte jahrelang gegen das Projekt. Sie warf der Stadtverwaltung vor, den Schweizer Investor zu bevorzugen. Streits unter anderem um Baumfällungen und die Höhe des Gebäudes gingen bis vor den Verwaltungsgerichtshof. Zeitweise wurden Baustopps bewirkt. Doch alle Versuche, den Bau gänzlich zu stoppen, scheiterten. So verlief der lange Weg zum "Buff Medical Resort" März 2016 : Park Büdingen wird an den Schweizer Investor verkauft

Sommer 2018 : Bauantrag für das Hotel wird eingereicht

2019 : Gericht verhängt vorübergehenden Baustopp

Frühjahr 2020 : Spatenstich erfolgt

November 2022 : Corona-Pandemie verursacht Bauverzögerungen, Kosten steigen auf bis zu 62 Millionen Euro

April 2025: Offizielle Eröffnung trotz anhaltender Proteste Exklusive Gesundheitsprogramme im "Buff Medical Resort" Das "Buff Medical Resort" bietet nach eigenen Angaben individuelle Gesundheitsprogramme von drei bis 21 Tagen an. Ein Team aus Ärzten verschiedenster Fachrichtungen wie Kardiologie, Innere Medizin und Orthopädie betreut die Gäste. Laut Claas Hohmann, dem ärztlichen Direktor, setzt das Resort auf modernste wissenschaftliche Erkenntnisse. Insgesamt werden laut einer Pressesprecherin 160 Mitarbeitende beschäftigt. Im März fand im Gesundheitsresort bereits eine "Family and Friends"-Testphase statt, bei der langjährige Kunden des Investors eingeladen wurden, so die Pressesprecherin. Auch Prominente wie Moderatorin Cathy Hummels waren unter den ersten Gästen. Informationen zur aktuellen Buchungslage für April gibt das Hotel nicht preis. Auch nicht, woher die ersten Gäste stammen. Der umstrittene Parkzugang: Streit geht weiter Ein zentraler Kritikpunkt bleibt die Nutzung des Parkareals. Laut Bebauungsplan sollte es für die Öffentlichkeit zugänglich bleiben, doch stattdessen wurde das Areal mit einem Zaun abgeriegelt. Auch die Stadtverwaltung empfiehlt nun, keinen Weg anzulegen. Grund sind angeblich hohe Kosten und mögliche Schäden an Baumwurzeln. Die Bürgerinitiative zweifelt diese Begründung an und fordert den Abriss des Zauns sowie eine Entscheidung im Gemeinderat statt im Umweltausschuss.