Wie geht es dem Handel nach Corona?

Die schwierige Corona-Zeit ist vorbei. Der Handel atmet auf und auch die Umsätze steigen wieder, unter anderem in Konstanz. Aber es gibt trotzdem weiterhin Probleme.

Die Umsätze im Einzelhandel nähern sich deutschlandweit denen der Vor-Corona-Zeit an. Das teilte der Handelsverband Südbaden mit. Allerdings würden trotz der steigenden Umsätze die Gewinne sinken. Etwa durch die gestiegenen Energiekosten. Diese Tendenz gelte auch für Südbaden. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg und Umfragen unter Mitgliederfirmen des HDE Handelsverband Deutschland und des Handelsverbands Südbaden hervor.

Jürgen Norbert Bauer, Konstanzer Ortsvorsitzender des Handelsverbands Südbaden, ist optimistisch, dass viele Handels-Unternehmen in diesem Jahr noch die Umsatzzahlen aus dem Jahr 2019 erreichen können. Er selbst leitet 13 Edeka-Filialen rund um den Bodensee.

Kosten drücken auf die Gewinne

Die höheren Kosten, etwa bei der Energie, konnten nicht eins zu eins auf die Verkaufspreise umgesetzt werden, so Roland Fitterer, Präsident des Handelsverbands Südbaden. Man stehe weiterhin vor schweren Herausforderungen. Die Unternehmen müssten mit den niedrigeren Gewinnen umgehen. Zudem liefen die Tarifverhandlungen im Einzelhandel und die Unternehmen müssten mit höheren Personalkosten rechnen.

"Die Energiepreise werden jetzt wieder etwas niedriger. Wir hoffen, bis Ende des Jahres wieder eine relativ normale Inflationsrate zu haben."

Starke Konkurrenz: Online-Handel

In den vergangenen Jahren ist auch der Online-Handel laut HDE Handelsverband Deutschland stetig gewachsen. Zwar gab es im vergangenen Jahr beim Online-Umsatz einen Rückgang, in diesem Jahr aber sei der Online-Handel wieder auf Erfolgskurs. Jürgen Norbert Baur kennt die Konkurrenz mit dem Online-Handel aus der Lebensmittelbranche. In seinen Filialen achte er darum unter anderem auf attraktive Frische-Theken. Dies könne der Online-Handel nicht bieten.

Zusammenarbeit mit Politik gefordert

Bei dem Ziel die Innenstädte attraktiv zu gestalten, müssten Politik und Einzelhandel zusammenarbeiten. Ebenso müsse Bürokratie abgebaut werden. "Pragmatismus versus Formalismus", so der Konstanzer Ortsvorsitzende des Handelsverbands Südbaden, Jürgen Norbert Baur. Verordnungen, Regelungen und Gesetze belasteten nicht nur die Bürger, sondern auch die Unternehmen.