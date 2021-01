Die Erfindung eines Ummendorfer Tüftlers sorgt mittlerweile an 20 Schulen in Oberschwaben für frische Luft im Klassenzimmer. Der Ingenieur hat in Zeiten von Corona aus PC-Lüftern eine einfache Anlage zum Luftaustausch entwickelt.

Die Erfindung von Reiner Stöveken, Ingenieur aus Ummendorf im Kreis Biberach, ist gefragt. Seit das erste Lüftungssystem im September vergangenen Jahres in einer Ummendorfer Schule in Betrieb ging, haben weitere Schulen bei ihm bestellt - im Kreis Biberach unter anderem in Ochsenhausen, Eberhardzell und Burgrieden, in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg), aber auch im Raum Göppingen und Ulm.

PC-Lüfter in Oberlichtern

Neben Schulen hat Stöveken nach eigenen Angaben auch vier Kindergärten mit seinen Lüftern ausgerüstet und eine Altenbegegnungsstätte in Stuttgart. Das System basiert auf kleinen PC-Lüftern, die in Holzplatten eingebaut werden. Diese werden in die Oberlichter von Fenstern eingesetzt und befördern verbrauchte Luft nach draußen. Die Zimmertür muss dazu einen Spalt offen stehen.

Einfach aber effizient. Die PC-Lüfter im Fenster sorgen dafür, dass die Luft im Raum regelmäßig ausgetauscht wird. SWR Heiner Vaut

Verglichen mit Filteranlagen gilt das System als günstig. Nach eigenen Angaben beschäftigt der selbständige Ingenieur andere Firmen, um die Anlagen zu bauen.