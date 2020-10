Eine saubere Umwelt wünschen sich ja viele von uns. Doch die Realität sieht oft anders aus. Überall liegt Müll herum. Bei der Aktion "RhineCleanUp" wollen Bürger das Problem selbst anpacken räumen heute am Bodensee den Abfall weg. In Friedrichshafen sind laut Veranstalter am Vormittag rund hundert Freiwillige mit Müllsäcken und Müllgreifern losgezogen. Einige von ihnen haben am Uferbereich in der Nähe des Hafens auch Kurioses gefunden: