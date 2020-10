Erstmals seit über 50 Jahren ist am Sonntag eine Museumsbahn mit Gästen aus dem schweizerischen Etzwilen wieder in den Bahnhof Singen eingefahren. Die Bahnstrecke war jahrelang nur bis Rielasingen im Kreis Konstanz befahrbar. Nun ist auch das letzte Teilstück fertiggestellt. Einer der Höhepunkte unterwegs war die Fahrt über die historische Rheinbrücke bei Hemishofen. Viele Schaulustige beklatschten am Rand der Strecke die Ankunft in Singen, und auch im Bahnhof gab es einen gebührenden Empfang. Die Fahrgäste im Zug waren begeistert: