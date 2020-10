Das Auswärtige Amt warnt coronabedingt vor Reisen in das österreichische Bundesland. Reiserückkehrer aus der beliebten Urlaubsregion müssen in Quarantäne und einen Corona-Test machen. Menschen in Bregenz befürchten nun Folgen für Wirtschaft und Tourismus in Vorarlberg. Viele Deutsche machen dort gerne Urlaub.