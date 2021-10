Was gefällt den Menschen besonders gut am Bodensee?

Für den Reiseführer "Lonely Planet" ist der Bodensee das zweitbeste Reiseziel in Deutschland. Die Reiseführer des gleichnamigen Verlages sind spezialisiert auf individuelles Reisen. Martin Hattenberger hat sich in Friedrichshafen umgehört, was die Menschen am Bodensee am meisten schätzen.