Ukulelen-Festival im Konstanzer Stadtgarten

Fans der des Musikinstruments Ukulele kommen am Samstag zu dem Festival "Lake a Lele" zusammen. Geboten wird ein buntes Programm aus Musik, Workshops und Tanzeinlagen.

Veranstalter: Ukulele lässt sich leicht erlernen

Die Ukulele sei ein kleines, gitarrenähnliches Instrument, das sehr leicht zu erlernen sei. Selbst mit wenig Talent könne man schnell damit Musik machen, sagt Jürgen Knapp vom Ukulelenclub Konstanz, der das Festival organisiert. Der Verein geht sogar in die Konstanzer Schulen, um dort für die Ukulele zu werben. In Kanada gehöre die Ukulele zum Pflichtprogramm im Musikunterricht. Die Ukulele komme übrigens nicht aus Hawaii, sondern aus Portugal, so Knapp.

Von hawaiianischen Klängen bis zu Pop oder Volksmusik: Auf Ukulelen lassen sich viele Musikstile begleiten. Pressestelle Ukulelenclub Konstanz/Peter Schmidt (Archivbild)

Knapp hofft auf viele Neugierige beim Ukulelen-Festival. Dort gibt es Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene. In einem Workshop gehe es zum Beispiel um den Bossa-Nova-Rhythmus. Aber auch Pop oder Volksmusik lasse sich mit der Ukulele begleiten.

Gemeinsam die Ukulele spielen - das kann man in Konstanz beim Ukulelen-Festival. SWR Thomas Wagner

Wer eigene Ukulele mitbringt, darf mitspielen

Am Nachmittag sind auch viele musikalische Darbietungen auf der Bühne geplant: zum Beispiel der Hula-Tanz aus Hawaii und ein Konzert mit den Ukulele Harmonists aus dem Schwarzwald. Wer seine eigene Ukulele mitbringt, ist zum Mitspielen eingeladen. Am Abend gibt es ein gemeinsames Konzert in der Konzertmuschel im Stadtgarten. Der Eintritt zum Festival ist frei.