Der Hersteller von Verpackungen für Pharmaprodukte Uhlmann in Laupheim (Kreis Biberach) hat das benachbarte Kekeisen-Firmengelände gekauft. Das teilte das Unternehmen auf seiner Internetseite mit. Damit wolle man die Voraussetzungen schaffen, den Standort in Laupheim weiterzuentwickeln. So könnten womöglich die Produktionsflächen erweitert werden. Der Maschinenbauer Kekeisen hatte im Sommer seinen Betrieb geschlossen.