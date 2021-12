Überlinger Uferpark wieder an Stadt übergeben

In Überlingen (Bodenseekreis) ist am Mittwoch der Uferpark an die Stadt übergeben worden. Überlingens OB Jan Zeitler übernahm den Park symbolisch vom Geschäftsführer der Landesgartenschau.

Gemeinsam entfernten der Überlinger Oberbürgermeister und der Geschäftsführer der Landesgartenschau, Roland Leitner, ein Absperrgitter, das den Park bisher absicherte. Damit ist der Uferpark nun für alle Bürgerinnen und Bürger freigegeben. Für Überlingens OB Jan Zeitler (SPD) ein großer Moment: "Nach mehrwöchigem Warten können wir den Uferpark endgültig an die Bürgerschaft übergeben." Zeitler betont, dass der Uferpark nicht zurückgegeben werde, denn es handele sich um eine komplett neu gestaltete Anlage. Die Bürgerschaft habe sich lange danach gesehnt, den Park endlich wieder nutzen zu können, so der Oberbürgermeister. Kleinere Arbeiten noch bis März Noch sind die Bauarbeiten nicht komplett abgeschlossen. Dennoch sollte die Übergabe so schnell wie möglich stattfinden, so der Geschäftsführer der Landesgartenschau, Roland Leitner: "Der Uferpark bleibt, wie er ist, mit allen Spielplätzen, allen Wegen und allen Möglichkeiten". Lediglich die Ausstellungsinhalte, also Pavillions und Seebühne, seien zurückgebaut worden. Bis spätestens März sollen die restlichen Arbeiten und Anpflanzungen erledigt sein. Der Uferpark nach der Übergabe durch die Landesgartenschau an die Stadt. Pavillons und die Seebühne wurden zurückgebaut. Die Spielplätze und Wege bleiben erhalten. SWR Yannick Mai Mitte Oktober war die Landesgartenschau in Überlingen nach 171 Tagen zu Ende gegangen. Die Veranstalter zogen ein positives Fazit. Insgesamt 695.000 Besucherinnen und Besucher kamen nach Überlingen. Wegen der einjährigen Verschiebung durch die Corona-Pandemie blieb unterm Strich ein Defizit von rund sechs Millionen Euro. Die nächste Landesgartenschau soll im kommenden Jahr in Neuenburg am Rhein (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) stattfinden.