Stadt richtet Übungsladen für Existenzgründungen ein

Existenzgründerinnen und Existenzgründer können in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) ihre Geschäftsideen künftig in einer Art Übungsladen ausprobieren, einem sogenannten "Pop Up Store". Die städtische Wirtschaftsförderung mietet dafür leerstehende Geschäfte an. Ein erster Läden ist am Samstag eröffnet worden, in einem ehemaligen Strumpfladen. Sechs Künstlerinnen und ein Künstler haben dort eine Galerie eröffnet und zeigen ihre Werke. Die Miete übernimmt die Stadt. Eigenen Angaben zufolge will sie damit Leerstände reduzieren und neue Geschäftsideen für Bad Saulgau gewinnen. Ausprobieren können Jungunternehmer ihre Ideen bis zu drei Monate lang. Die Stadt rechnet mit Projektkosten von 52.000 Euro, verteilt auf drei Jahre, einen Teil davon trägt ein Förderprogramm des Landes.