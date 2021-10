Feuerwehr übt regelmäßig im Schlosshof Schwendi

Alle zwei Wochen trainiert die Feuerwehr auf dem Schloss von Schwendi. Die historischen Gebäude sind Jahrhunderte alt und wegen des vielen Holzes brandanfällig. Da ist es besonders wichtig, dass sich die Rettungskräfte gut auskennen.

Die freiwillige Feuerwehr von Schwendi übt aber nicht nur regelmäßig Ernstfälle. Um fit zu bleiben, nehmen einige der Feuerwehrleute regelmäßig an den "Firefighter Stairruns" teil. Dabei müssen die Teilnehmer in der vollen, um die 20 bis 25 Kilo schweren Einsatzausrüstung die Treppen von Türmen, wie zum Beispiel dem 192 Stufen hohen Teltschikturm in Berlin, hochrennen.

Sonja Faber-Schrecklein hat die Herausforderung beim Übungslauf in Schwendi auch angenommen, kam aber nicht als erste oben an.