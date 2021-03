Der Konstanzer Kreistag beschäftigt sich am Montag mit der geplanten Atemschutzübungsanlage der Feuerwehr. Sie soll in Rielasingen-Worblingen entstehen, rund sieben Millionen Euro kosten und könnte 2024 in Betrieb gehen. Seit die alte Anlage in Radolfzell vor Jahren geschlossen wurde, fehlt den Feuerwehrleuten im Kreis Konstanz die Möglichkeit, in voller Montur und mit Atemschutzmaske für den Ernstfall zu trainieren. Sie müssen für den jährlichen Pflichtdurchgang nach Angaben des Konstanzer Kreisbrandmeisters nach Tuttlingen, Friedrichshafen oder Schaffhausen ausweichen.