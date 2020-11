Die Zahl überschuldeter Menschen ist in der Region Bodensee-Oberschwaben trotz der Corona-Krise in diesem Jahr in allen Kreisen leicht zurückgegangen. Das geht aus dem neusten Schuldneratlas hervor. Die Überschuldungsquote ist im Kreis Biberach mit etwa sechs Prozent am niedrigsten, im Kreis Konstanz mit rund zehn Prozent am höchsten. Noch habe die Corona-Krise wenig Auswirkung auf das Schuldenverhalten der Menschen, heißt es von den Schuldnerberatungen in Konstanz und Singen. Man rechne im kommenden Frühjahr mit einem deutlichen Anstieg der Beratungen.