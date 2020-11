Das Überlinger Wintertheater findet in diesem Jahr trotz der Corona-Pandemie und des Teil-Lockdowns statt. Wie es in einer Mitteilung heißt, werden die Aufführungen des privaten Noltes Theater live im Internet übertragen. Die Zuschauerzahl ist auch online begrenzt, weil die Theatermacher mit dem Publikum in Kontakt treten wollen. Auf dem Programm steht unter anderem "Der Kontrabass" von Patrick Süßkind. Eine erste öffentliche digitale Probe findet Dienstagabend statt. Die Aufführungen beginnen am Wochenende. Das Wintertheater wird mit 10.000 Euro von der Stadt gefördert.