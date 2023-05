Überlinger Waldrappe legen erste Eier

Die Überlinger Waldrappe haben am vergangenen Wochenende die ersten Eier gelegt und damit begonnen, diese auszubrüten. Weitere Waldrapp-Junge werden am Montag an den Bodensee gebracht.

In Überlingen (Bodenseekreis) wird auch in diesem Jahr wieder Waldrapp-Nachwuchs erwartet - vier Nester sind bereits belegt. Die Vogelschützer vom Waldrapp-Team hoffen, dass ein weiteres Nest dazukommen könnte. Wie viele Eier und damit Jungvögel es in dieser Saison geben wird, dazu gibt es derzeit aber noch keine Angaben. Denn die Vogelschützer beobachten die Tiere derzeit nur und weil die Waldrappe rund um die Uhr auf den Eiern sitzen, sei es schwer zu sagen, wie viele Eier schon im Nest liegen, so Anne-Gabriela Schmalstieg vom Waldrapp-Team. Pro Nest könnte es bis zu vier Eier geben. In rund dreieinhalb Wochen werden die ersten Küken in Überlingen erwartet.

Küken ziehen von Karlsruhe an den Bodensee

Weiterer Nachwuchs für die Überlinger Kolonie ist schon im Anmarsch. Am Montagnachmittag ziehen 35 Waldrapp-Jungvögel vom Karlsruher Zoo in den Hilzinger Ortsteil Binningen (Kreis Konstanz) um. Dort werden sie in einer 100 Quadratmeter großen Voliere das Fliegen lernen. "Die Jungvögel üben schon fleißig das Flügelschlagen", sagt Laura Pahnke vom Waldrapp-Team. "Sie probieren ihre Flügel aus, die sie bald für ihre ersten Flugversuche brauchen. Auch das Gefieder ist inzwischen gut ausgeprägt."

Die Tiere wurden im Tierpark Rosegg, im österreichischen Bundesland Kärnten, geboren und nach wenigen Tagen nach Karlsruhe gebracht. Dort wurden sie auf ihre beiden menschlichen Ziehmütter geprägt. Später sollen sie nach Spanien fliegen. Das ist der Versuch, eine zweite Flugroute für die Waldrappe zu etablieren, bei der sie die Alpen nicht überqueren müssen.