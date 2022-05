In Italien ist erneut ein in Überlingen aufgezogener Waldrapp abgeschossen worden. Das habe die Untersuchung des Kadavers ergeben, heißt es vom Waldrapp-Team. Immer wieder werden in Italien die stark bedrohten Vögel durch illegale Abschüsse getötet. Seit 2017 werden die Waldrappe am Überlinger Bodensee wiederangesiedelt.