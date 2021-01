Wegen des Lockdowns fällt der Auftakt zur fünften Jahreszeit an Dreikönig weitgehend aus. In Überlingen (Bodenseekreis) wollen Narren der Hänselezunft trotzdem Karbatschen schnellen lassen.

Die Überlinger Narren wollen sich den traditionellen Start in die Schwäbisch-Alemannische Fastnacht am Dreikönigstag nicht ganz nehmen lassen. Sie wollen sie wie jedes Jahr "einschnellen", also die langen Peitschen knallen lassen.

Das erfolge allerdings nicht wie üblich nach dem Dreikönigsläuten gemeinsam am Überlinger Münster, so Hänselevater Harald Kirchmaier gegenüber dem SWR, sondern es werde jeder für sich seine Karbatsche schnellen lassen, wo Platz ist. Es liege in der Natur des Schnellens, dass niemand zu nahe komme.

Umzüge und närrischer Spätschoppen sind abgesagt

Normalerweise lassen bis zu 200 Narren in Überlingen ihre Peitschen knallen. Das lockt viele Zuschauer an. Abgesagt ist das anschließende Feiern der Überlinger Hänsele ebenso wie in Weingarten das Einschnellen der Plätzlerzunft, in Konstanz der Umzug der Alt-Konstanzer Hansele durch die Innenstadt und in Stockach der abendliche Spätschoppen des "Hohen Grobgünstigen Narrengerichts". Als Ersatz wollen einzelne Narrenzünfte etwas Närrisches im Internet bieten.