Die Stadt Überlingen (Bodenseekreis) verlangt eine Unterlassungserklärung von der AfD-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Alice Weidel. Das teilte die Stadt am Dienstag mit. Es geht um Aussagen Weidels über die Arbeitsweise des Ordnungsamtes der Stadt.

Vor über zwei Wochen hatte Alice Weidel bei einem Wahlkampfauftritt in Schwäbisch-Gmünd (Ostalbkreis) gesagt, dass es in Überlingen eine Kultur der Bespitzelung gebe. In einer Bäckerei hätte ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes sich als Kunde ohne Maske ausgegeben, um zu kontrollieren ob die Maskenpflicht eingehalten werde. Daraufhin hätte es eine Strafe von 2.000 Euro für die Bäckerei gegeben. Später stellte sich heraus, dass es diesen Vorfall nicht gegeben hatte.

Entschuldigung reicht der Stadt nicht

Eigentlich hatte sich Weidel schon in einem Telefonat und schriftlich bei der Stadt und beim Ordnungsamtsleiter entschuldigt. Doch eine angekündigte öffentliche Entschuldigung auf ihrem Twitter-Kanal blieb die AfD-Politikerin bis heute schuldig. Zudem enthalte die Entschuldigung keine eindeutige Distanzierung vom Inhalt ihrer Behauptungen, heißt es von Seiten der Stadt Überlingen. Weil diese bislang ausblieb fordere man nun eine Unterlassungserklärung, sagte Überlingens Oberbürgermeister Jan Zeitler (SPD) dem SWR. Eine Schreiben werde derzeit ausgearbeitet und dann an Alice Weidel übergeben, die das dann unterschreiben solle.

Weidel überrascht

Alice Weidel zeigte sich von dem Vorgehen der Stadt überrascht. Sie habe den Vorfall nach der Entschuldigung als erledigt betrachtet. Schließlich habe diese Entschuldigung in den Medien bundesweit Beachtung gefunden. Deshalb sei sie davon ausgegangen, dass keine zusätzliche öffentliche Entschuldigung bei Twitter mehr nötig gewesen sei, so ein Sprecher Weidels gegenüber dem SWR.

Weidel bedauere den Fehler und werde nun abwarten, was in dem Schreiben der Stadt Überlingen stehe, so der Sprecher weiter.