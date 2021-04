Nach langem Warten und einem Jahr Verspätung ist am Freitag die Landesgartenschau in Überlingen am Bodensee eröffnet worden - mit einigen coronabedingten Einschränkungen.

Zur Eröffnung wird der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk (CDU) erwartet. Die Gartenschau kann wegen des geänderten Infektionsschutzgesetzes nun doch stattfinden, auch wenn die Sieben-Tage-Inzidenz im Bodenseekreis über 100 liege, so die Landesgartenschau Überlingen GmbH. Grund sei, dass die Schau als botanischer Garten gelte.

Test- und Hygienekonzept

Am Eingang müssen Besucherinnen und Besucher einen negativen Corona-Test vorlegen. SWR Friederike Fiehler

Allerdings bleiben die Blumenhalle und andere Indoor-Ausstellungen geschlossen. Veranstaltungen sind bis Mitte Mai nicht erlaubt. Das gastronomisches Angebot gibt es nur "to go". Besucherinnen und Besucher müssen einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden ist, und sie müssen sich vor ihrem Besuch registrieren und ein Zeitfenster für die Anreise buchen. Ausnahmen bei der Testpflicht gibt es für Geimpfte oder von Covid-19 Genesene.

An den Eingängen werden Zählampeln stehen, die die aktuellen Besucherzahlen über Grün oder Rot dokumentieren und regeln. Im Uferpark dürfen nach den jetzigen Bedingungen höchstens 5.000 Menschen reingelassen werden, in den Villengärten 560, in den Rosennobelgärten 86 und in die Menzinger Gärten 114 Menschen.

Die Gartenausstellung direkt am Bodenseeufer dürfte in der Corona-Pandemie für viele eine willkommene Abwechslung sein. Landesgartenschau Überlingen GmbH/Olaf Kühl

Eröffnung zweimal verschoben

Die 28. Landesgartenschau in Baden-Württemberg ist die erste am Bodensee. In Überlingen wurden fünf Ausstellungsbereiche in der Innenstadt und direkt am oder sogar auf dem See bepflanzt und gestaltet. Das sind der neue Uferpark, die Menzinger Gärten, die Rosenobelgärten, die ehemalige Kapuzinerkirche und die Villengärten. Teilweise waren diese zuvor nicht öffentlich zugänglich. Die Landesgartenschau sollte eigentlich vor einem Jahr starten, war aber wegen der Pandemie zweimal verschoben worden.