Die Stadt Überlingen steht in der Kritik. Sie soll gezielt Berichte in Medien auswerten, um mögliche Verstöße gegen die Corona-Verordnung anzuzeigen. Der Vorsitzende der Überlinger Hänselezunft erhielt einen Bußgeldbescheid nach einem SWR-Radiobeitrag.

Die Stadt bezieht sich bei dem Bußgeldbescheid gegen den Vorsitzenden der Hänselezunft, Hary Kirchmaier, auf einen Radiobeitrag über das traditionelle Dreikönigs-Einschnellen. Darin berichtete der SWR darüber, wie Kirchmaier mit einem weiteren Vereinsmitglied mit seiner Karbatsche am Stadtrand von Überlingen die Fasnacht eingeschnellt hatte.

Karbatschen-Schellen eine ungenehmigte Versammlung?

Diesen Beitrag führt die Stadt Überlingen nun als Beleg für angebliche Verstöße gegen die Corona-Verordnung an. In dem Brief ist von einer ungenehmigten Versammlung die Rede und davon, dass Karbatschen-Schnellen kein triftiger Grund gewesen sei, das Haus zu verlassen. Der Hänsele-Vorsitzende will nach eigenen Angaben rechtlich gegen den Bescheid vorgehen.

Anzeige nach gemeinsamem Foto in der Zeitung

Der Bescheid gegen den Hänsele-Vorsitzenden ist nicht der erste Bußgeldbescheid im Zusammenhang mit einer Medien-Berichterstattung. Erst kürzlich war bekannt geworden, dass drei Skifahrer von der Stadt angezeigt wurden, nachdem von ihnen ein gemeinsames Foto im "Südkurier" zu sehen war. Ihnen wurde vorgeworfen, den Mindestabstand von 1,5-Metern nicht eingehalten zu haben.

Ein freier Fotograf hat die drei jungen Männer auf der Luisenhöhe, einem Hügel bei Überlingen, fotografiert. Offenbar, so die Darstellung des Fotografen, habe ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Überlingen ganz genau mit dem Lineal ausgemessen, ob der Abstand zwischen den Männern auf dem Foto eingehalten wurde.

Stadt Überlingen rechtfertigt Bußgeldbescheide

Von Seiten der Stadt Überlingen wollte niemand ein Interview zu den Bußgeldbescheiden gegen den Hänsele-Vorsitzenden und die Skifahrer geben. In einer schriftlichen Stellungnahme weist eine Sprecherin daraufhin, dass die Stadt tätig werden müsse, wenn Ordnungswidrigkeiten bekannt würden. Verstöße seien sowohl in dem Radiobericht über das Karbatschen-Schnellen als auch in dem Zeitungsfoto eindeutig belegbar.