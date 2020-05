Baden-Württembergs Tourismusminister Guido Wolf (CDU) hat am Freitagnachmittag in Überlingen bekanntgegeben, dass Fahrgastschiffe bereits ab Montag wieder Fahrten für Passagiere anbieten dürfen.

Damit dürfen Baden-Württembergs Fahrgastschiffe zwei Wochen früher als bislang geplant ihren Betrieb wieder aufnehmen. Tourismusminister Wolf sagte in Überlingen, dass auf den Schiffen die Hygiene- und Abstandsvorgaben gälten. Der Gesundheitsschutz stehe weiter im Mittelpunkt.

Früherer Start der Weißen Flotte wegen niedriger Infektionszahlen

Das Land habe jedoch mittlerweile stabile Infektionszahlen auf niedrigem Niveau, die nicht mehr jeden Eingriff in Freiheitsrechte rechtfertigten, begründete Wolf, der zugleich Minister für Justiz ist, die vorzeitige Lockerung der coronabedingten Einschränkungen. Die Bodensee-Schiffsbetriebe GmbH wird nach eigenen Angaben nun so schnell wie möglich die Weiße Flotte an den Start bringen.

Kraftakt für Weiße Flotte

Die überraschende, vorzeitige Lockerung der Einschränkungen im Bereich der Schifffahrt zur Eindämmung der Corona-Pandemie freut den Geschäftsführer der Bodensee-Schiffsbetriebe GmbH, Frank Weber, sehr. Und setzt ihn und sein Team zugleich mächtig unter Zeitdruck. Übers Wochenende werde er die rund 200 Mitarbeiter, die die letzten Wochen nahezu alle in Kurzarbeit waren, zurückrufen, um die 14 Ausflugsschiffe so schnell wie möglich startklar zu machen, sagte Weber dem SWR. Er sei skeptisch, ob man in der Kürze der Zeit am Montag schon das reguläre Ausflugsprogramm anbieten könne, aber spätestens an Christi Himmelfahrt seien alle Schiffe einsatzbereit.

Susanne Held, Schifffahrtsbetrieb Held am Bodensee SWR Rebecca Lüer

Der Schifffahrtsbetrieb Held am Bodensee, ein Familienunternehmen, hat seine zwei Ausflugsschiffe bereits gemäß der Corona-Bestimmungen vorbereitet. Mit Desinfektionsmittel an Kasse, Innen- und Oberdeck etwa oder einem Konzept, mit dem die Passagiere ausreichend Abstand zueinander halten können. Auch sie freuen sich, dass sie nun bereits am Montag der Betrieb wieder aufnehmen können.