Der in Überlingen geborene Astronaut Hans Schlegel ist am Dienstag 70 Jahre alt geworden. Er war an zwei Weltraummissionen beteiligt. Im Frühjahr 1993 flog der Astronaut vom Bodensee an Bord der Raumfähre Columbia ein erstes Mal ins All.

Schlegel war nach Angaben der europäischen Weltraumorganisation ESA bei seiner ersten Weltraummission der siebte Deutsche im All. Bei der Spacelab-D2-Mission betreute der studierte Physiker mit seinem deutschen Kollegen Ulrich Walter und fünf US-Astronauten Experimente aus den Bereichen Materialwissenschaft, Erderkundung, Medizin, Biologie und Robotik. Brachte Technik aus Immenstaad zur ISS 15 Jahres später flog Schlegel ein zweites Mal ins All. Vor dem Start damals sagte Hans Schlegel dem SWR Studio Friedrichshafen, er freue sich auf die Schwerelosigkeit. Im All half Schlegel mit, das in Immenstaad im Bodenseekreis mitentwickelte europäische Raumlabor Columbus auf der Internationalen Raumstation (ISS) zu installieren. Zu der 13-tägigen Mission gehörte auch ein fast siebenstündiger Außeneinsatz. Lebt mittlerweile in den USA Nach dem zweiten Weltraumflug arbeitete Schlegel laut ESA am Johnson Space Center der NASA in Houston in den USA und bereitete dort Astronautinnen und Astronauten auf ihre Einsätze vor. Heute lebt Hans Schlegel in den USA. Er soll einmal gesagt haben, es sei wunderbar, dass Überlingen seine Geburtsstadt sei.