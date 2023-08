Die Pegel des Bodensees und des Rheins werden noch bis Donnerstag ansteigen - das Wasser wird aber nicht über die Ufer treten. Das teilte die Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) dem SWR mit.

Der derzeitige intensive und ergiebige Regen in der Region Bodensee-Oberschwaben sorgt weiter für steigende Pegelstände. Der Pegel der Eschach bei Leutkirch-Friesenhofen im Allgäu hatte am späten Montagvormittag mit etwa 1,20 Meter den Hochwassermeldewert für kurze Zeit überschritten. Das sei aber keine dramatische Entwicklung, so eine HVZ-Sprecherin auf SWR-Anfrage. Der Pegel dort springe recht schnell über den Meldewert. Weder am Bodensee noch längs des Rheins Richtung Norden müssten sich die Menschen aber Sorgen machen, sagte eine HVZ-Sprecherin.

Kritischer Bodenseepegel wird nicht erreicht

Wegen des vielen und anhaltenden Regens in der Bodenseeregion steigt der Wasserstand des Bodensees aktuell weiter an - er lag am Montagvormittag bei etwas über 3,60 Meter. Kritisch wird es laut Hochwasservorhersagezentrale aber erst bei mehr als 4,60 Meter. Die Expertinnen und Experten gehen jedoch davon aus, dass dieser Wert auch in den kommenden Tagen nicht erreicht wird. Auch die Flusspegel in der Region steigen enorm. Laut HVZ wird die Schussen bis Dienstag von ursprünglich 30 Zentimeter auf 1,30 Meter ansteigen.

Große Regenmengen in Vorarlberg erwartet

Noch heftiger treffe es die Staulagen in Vorarlberg, heißt es von SWR-Meteorologen. Hier sind sogar bis zu 200 Liter Regen auf den Quadratmeter möglich. Die Folge: Die Gefahr für Erdrutsche, Aquaplaning und Überflutungen steigt. Die Behörden in Vorarlberg machen sich Sorgen. Wegen Starkregens kam es entlang der Rheinmündung in den Bodensee bereits zu Überflutungen. Am Montagnachmittag wird dort ein Höchststand erwartet. Die Landesregierung Vorarlberg teilte mit, sie gehe aber nicht davon aus, dass sich die Lage weiter zuspitzen wird. Laut Wettervorhersage soll sich das Regengebiet ab Dienstag aus der Bodenseeregion zurückziehen.

Dauerregen über mehrere Tage

Bereits seit vergangenem Samstag fällt in der Region Bodensee-Oberschwaben immer wieder intensiver Regen. Besonders viel kommt laut SWR-Meteorologen im Allgäu runter - bis einschließlich Dienstag seien Regenmengen bis zu 100 Liter auf den Quadratmeter möglich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab für den Süden Baden-Württembergs bereits entsprechende Warnungen heraus.

Unwetterwarnungen für Ihre Region finden Sie mit einem Klick auf diesen Link:

Unwetter über BW bereits am Donnerstag

Bereits am Donnerstagabend waren teils schwere Gewitter über Baden-Württemberg hinweggezogen. Am Bodensee und in Oberschwaben richtete das Unwetter große Schäden an und beschäftigte die Feuerwehr. Der DWD hat am Donnerstag mehr als 230.000 Blitze über Baden-Württemberg gezählt.