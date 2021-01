In der Region Bodensee-Oberschwaben ist es am Mittwoch zu zwei Überfällen gekommen. Laut Polizei versuchte in Steißlingen im Kreis Konstanz ein bewaffneter 44-Jähriger eine Bankfiliale zu überfallen. Nachdem ihm nur Münzgeld ausgehändigt werden konnte, verlangte er die Polizei. Der Täter ließ sich widerstandslos festnehmen. In Wilhelmsdorf im Kreis Ravensburg hat ein Unbekannter eine Tankstelle überfallen. Er flüchtete mit seiner Beute, verletzt wurde niemand.