Nach einer Überfallserie auf Tankstellen in Vorarlberg lobt die Polizei eine Belohnung in Höhe von 1.500 Euro für konkrete Hinweise auf den Täter aus. Wie die Polizei mitteilte, habe der Mann die Kassierer bei den vier Überfällen auf Tankstellen in Hard, Bregenz und Hörbranz mit einer Pistole bedroht. Der etwa 20 Jahre alte Mann trug einen dunklen Kapuzenpullover und verdeckte sein Gesicht mit einer Maske oder einem Tuch. Hinweise sollten an das Landeskriminalamt Vorarlberg gerichtet werden.