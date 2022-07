Überbuchter Flug führt zu Tumulten

per Mail teilen

Ein massiv überbuchter Flug hat am Freitagabend am Flughafen Friedrichshafen zu tumultartigen Szenen beim Boarding geführt. Laut Polizei waren für den Flug der Fluggesellschaft Wizz Air von Friedrichshafen nach Tirana knapp 40 Passagiere zu viel gebucht, sie konnten nicht mitfliegen. Als sie aufgebracht und lautstark ihren Unmut äußerten, hätten Kräfte des Zolls und der Polizei eingreifen müssen, heißt es in einer Mitteilung. Erst durch intensive Gespräche hätte sich die Situation wieder beruhigt.