Mehr als 1.000 Studierende in der Region Bodensee-Oberschwaben haben seit Beginn der Corona-Pandemie finanzielle Überbrückungshilfen vom Bund bekommen. Das berichtet das Studierendenwerk Seezeit. Rund 520.000 Euro Überbrückungsgelder wurden an die Studierenden ausbezahlt - das sind im Schnitt 500 Euro pro Antragsteller. Insgesamt gingen zwischen Juni und September bei dem Studierendenwerk mehr als 1.700 Anträge auf einen Zuschuss ein, 67 Prozent der Anträge wurde bewilligt. Seezeit unterstützt rund 27.000 Studierende in Konstanz, Ravensburg, Weingarten und Friedrichshafen.