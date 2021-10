Bis einschließlich August sind am Bodensee rund 4,7 Millionen Übernachtungen von Gästen gebucht worden. Das teilte die Internationale Bodensee Tourismus GmbH am Donnerstag auf einer Konferenz in Überlingen (Bodenseekreis) mit. Das Frühjahr sei auf Grund der Corona-Pandemie aus touristischer Sicht noch schwierig gewesen, der Sommer aber fast so gut wie Jahre vor Corona, so Jürgen Ammann, der Geschäftsführer.