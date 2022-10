Überlinger Waldrappe noch nicht im Winterquartier

Die Waldrappe vom Aufzucht-Projekt in Überlingen sind noch nicht in ihr Winterquartier in der Toskana geflogen. Die Expertinnen und Experten hoffen, dass die Tiere bald starten.

Während die Waldrappe eines anderen Aufzucht-Standorts bereits in ihrem Winterquartier in Italien angekommen sind, sind die Vögel vom Projekt in Überlingen (Bodenseekreis) noch nicht gestartet. Sie seien die Sorgenkinder, heißt es vom Waldrapp-Team. Die Waldrappe überwintern eigentlich in der Toskana. Im vergangenen Jahr starteten die Tiere allerdings zu spät Richtung Süden und schafften es nicht, die verschneiten Alpen zu überfliegen. Das Waldrapp-Team brachte die Tiere damals mit dem Auto nach Südtirol - von dort aus flogen sie dann selbst weiter in die Toskana.

Waldrapp-Team nennt mehrere mögliche Gründe für verspäteten Abflug

Ein Grund für den verspäteten Start im vergangenen Jahr könnte der Nebel am Bodensee gewesen sein, vermutete das Team damals. Auch der Klimawandel wurde als Auslöser genannt. Der Herbst 2021 sei einfach zu warm gewesen. Dadurch hätten die Tiere aus der Natur keine Abflug-Signale bekommen.

Die Expertinnen und Experten hoffen nun, dass die 31 Überlinger Waldrappe in diesem Jahr selbstständig und rechtzeitig starten. Man gebe ihnen dafür noch zwei Wochen Zeit, so das Waldrapp-Team. Mit dabei sind in diesem Jahr 13 Jungvögel, die in Überlingen geschlüpft sind.