Sexueller Missbrauch: Zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Zwei Männer sollen eine damals 49-jährige Frau in Sigmaringen sexuell missbraucht haben. Beide Tatverdächtige sitzen in Untersuchungshaft. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch bekannt gegeben. Die beiden 27- und 32-jährigen Männern stehen laut Staatsanwaltschaft Hechingen unter dringendem Tatverdacht, die Frau im September in Sigmaringen sexuell missbraucht zu haben.

Sie habe am Donauufer auf einer Bank gesessen und aus einer Dose getrunken, als die beiden Männer sie ansprachen. Nach einem weiteren Schluck aus der Dose habe sie für mehrere Stunden das Bewusstsein verloren. Sie sei mit Schmerzen am ganzen Körper aufgewacht, sagte die Frau aus. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft bestätigten den Verdacht einer Sexualstraftat.