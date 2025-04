Die Turmfalken in Wangen brüten wieder

Über den Dächern von Wangen im Allgäu gibt es Nachwuchs. Die Turmfalken haben die Nistkästen wieder besiedelt. Nun hofft nicht nur Gerhard Lang vom NABU auf eine erfolgreiche Brut.

In Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) ist die Freude groß: Die Turmfalken sind zurückgekehrt und erste Paare brüten bereits. Drei Eier hat das erste Falkenpaar schon gelegt, nun ist Gerhard Lang vom NABU zuversichtlich, dass sich auch bei den anderen Paaren bald etwas tut. Alle Nistkästen an den Türmen der Stadt Wangen sind wieder besetzt.

2021 wurde der erste Nistkasten angebracht, am Ratlochturm. In den Folgejahren wurden weitere Kästen an anderen Türmen ergänzt. Dort scheinen sich die Tiere wohlzufühlen. "Die Falken sind zumindest fleißig dabei, die Nestmulden auszuheben", sagte Lang dem SWR. Denn wirkliche Nester bauten die Vögel nicht, so der Experte. Dabei können Interessierte auch per Livestream zuschauen. Vier bis sechs Junge seien pro Nistkasten zu erwarten.

Wie es den Vögeln im Turm geht, können Sie im Livestream verfolgen:

Livestream zu den Turmfalken im Ratlochturm

Ringe helfen bei der Identifizierung

Nach 18 bis 32 Tagen werden die kleinen Falken flügge. Bevor die Jungvögel aus den Nistkästen ausfliegen und in ihr eigenständiges Leben aufbrechen, werden sie beringt. Die Altvögel seien nicht beringt, so Lang. Deshalb sei es weder möglich festzustellen, woher diese kamen, bevor sie sich in Wangen niederließen, noch ob es sich in jedem Jahr um dieselben Tiere handelt. Davon sei allerdings auszugehen.

Braun gesprenkelt sind die Eier von Turmfalken. Pressestelle Stadt Wangen (Archivbild)

Jungvögel könnten sich in der Nähe ansiedeln

Normalerweise lassen sich die Jungvögel in einem Umkreis von 100 bis 150 Kilometern um den Brutplatz nieder, in dem sie selbst geschlüpft sind. Dafür suchen sie geeignete Unterschlüpfe. Lang habe aus der Bevölkerung Rückmeldung erhalten über Turmfalken, die außerhalb der Stadt erfolgreich gebrütet haben. Helfen können Hausbesitzer, indem sie geeignete Stellen in Häusern oder Scheunen offenhalten, ebenso wie verlassene Taubenschläge.

Turmfalken-Eltern achten gut auf ihre Jungvögel in Wangen. Pressestelle Stadt Wangen (Archivbild)

Erkennbar sind die Vögel besonders an ihrem markanten Rüttelflug, bei dem die Vögel flügelschlagend an einer Stelle in der Luft verharren. Deshalb werde der Turmfalke auch Rüttelfalke genannt, berichtet Lang.