Turbulenzen: Flugzeug muss Sicherheitslandung machen

Das kurze, aber heftige Unwetter Mittwochabend hat in der Region Bodensee-Oberschwaben kaum Schäden angerichtet. Ein Flugzeug geriet aber auf dem Weg von Berlin nach Mailand in Turbulenzen, dabei wurden mehrere Passagiere verletzt. Der Flieger machte am Allgäu Airport in Memmingen eine sogenannte Sicherheitslandung. Maren Haring: