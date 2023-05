Tüten können Kunstwerke sein, findet der Künstler Thitz. In der Städtischen Galerie Pfullendorf stellt er auf der ganzen Welt gesammelte Tüten aus. Auch die Besucher dürfen zu Künstlern werden.

Die Spezialität des Künstlers Thitz sind Tüten. Er sammelt sie in der ganzen Welt und gestaltet sie entsprechend der dort gewonnenen Eindrücke zu Kollagen. In der Städtischen Galerie "Alter Löwe" in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) werden derzeit über 100 Werke aus allen Schaffensperioden des Künstlers gezeigt. Parallel zu der Ausstellung dürfen auch Besucherinnen und Besucher ihre eigenen Tüten gestalten, die dann in einer Installation zusammengefasst werden.

Kunst an und mit der Einkaufstüte

New York, Seoul und München - Künstler Thitz hat mit seinen Tüten-Kunstwerken bereits weltweit Ausstellungen gestaltet. Er klebt Tüten auf seine Leinwände, bemalt sie oder zeichnet sie in seine Bilder hinein. Der 60-Jährige lässt begleitend zu den Ausstellungen meist auch "Bag Art Projects", als regionale Kunstprojekte erstellen. Dabei kreieren Besucher oder Schulklassen ihre eigene Tüten-Kunst. In Pfullendorf durften zum Beispiel die Kinder der Montessori-Grundschule aus Tüten kleine Kunstwerke basteln.

Die Kollagen der Schüler und die Werke des Künstlers selbst sind bis Mitte Juli in der Städtischen Galerie Pfullendorf zu sehen.