Tüftler für Porsche-Getriebe im Deggenhausertal

Wenn der geliebte Oldtimer nicht mehr läuft, hat man oft Probleme mit Ersatzteilen. Wer sein altes Porsche-Getriebe wieder in Gang bringen will, ist bei Frank Skrzypinski an der richtigen Stelle.

Frank Skrzypinski aus Obersiggingen im Deggenhausertal (Bodenseekreis) tüftelt gerne. Er repariert alte Getriebe von Porsche-Autos. Nach Feierabend beginnt sein Nebenberuf, in dem er ein gefragter Getriebe-Experte ist. Inzwischen bringt er zum Laufen, was selbst manche Porsche-Werkstätten nicht mehr schaffen. Kenntnisse sich selbst beigebracht Frank Skripinski ist selbst Motorsportler. Als sein Getriebe einmal kaputtging, hat er es selbst repariert. Das seien seine ersten Schritte gewesen, die Getriebe zu zerlegen, sie teilweise zu modifizieren und schließlich wieder zusammenzubauen, erzählt der Tüftler. Seinen Motorsportfreunden blieb das nicht verborgen. Immer öfter bekam er von ihnen Aufträge, etwas zu reparieren. Dann kam mal ein Kumpel mit seinem Getriebe, danach kam ein anderer Kunde - und irgendwann hab ich mir gedacht, dann mach ich doch einfach noch mehr Getriebe. Jedes Detail der Getriebe wird genau geprüft In seiner Hofeinfahrt in Obersiggingen stehen alte Getriebe und Motoren. Wöchentlich kämen neue dazu, Aufträge aus ganz Deutschland werden per Spediteur angeliefert, erzählt Frank Skripinski. Die Getriebe werden von ihm komplett zerlegt, gereinigt und repariert. Jedes Getriebe sei anders. Doch am Ende schafft er es immer, dass die Oldtimer dann wieder weiterfahren können.