Die Tischtennisfreunde Ochsenhausen (Landkreis Biberach) haben am Freitag in der Tischtennisbundesliga mit 0:3 gegen Borussia Düsseldorf verloren. Für die Ochsenhausener war es die fünfte Niederlage in Folge. Der Verein spricht in einer Mitteilung von einer Krise. Aktuell belegen die TTF Ochsenhausen Platz sechs der Tabelle. Das nächste Spielt steht am Dienstag gegen den Tabellendritten Mühlhausen an.