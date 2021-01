Die Tischtennisfreunde Liebherr Ochsenhausen (Kreis Biberach) starten am Sonntag in die Rückrunde der Bundesliga. Der Start in die zweite Saisonhälfte ist beim TSV Bad Königshofen im bayrischen Unterfranken. Das Hinspiel hatten die TTF Ochsenhausen Ende November mit 2:3 verloren. Fast alle anderen Partien der Hinrunde gingen aber an die TTF. Ochsenhausen steht in der Tabelle der Bundesliga deshalb auf Rang 2 hinter Borussia Düsseldorf. Die Partie gegen Bad Königshofen beginnt am Sonntag um 15 Uhr.