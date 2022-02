Das Bundesliga-Team der TTF Liebherr Ochsenhausen (Kreis Biberach) hat am Freitagabend in Hessen gegen das Tabellen-Schlusslicht, den TTC OE Bad Homburg, mit 3:2 gewonnen. Für die Oberschwaben war es der zehnte Saisonsieg. Bereits am Sonntag steht das nächste Spiel im nordrhein-westfälischen Bergneustadt an. In der Tabelle stehen die Tischtennisfreunde aktuell auf Platz vier.