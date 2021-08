Immer mehr Landwirte geben auf, weil sie von Ackerbau und Viehzucht nicht mehr leben können. In Bodnegg (Kreis Ravensburg) hat nun Christian Brugger den Hof seiner Großmutter wiederbelebt.

Vor allem kleinere Höfe sterben. Auch der von Christian Bruggers Großmutter wurde irgendwann stillgelegt. Vor vier Jahren hat der junge Bauer nun wieder Kühe gekauft - Christian Brugger sieht seine Zukunft in einem Bio-Bauernhof mit Kühen und Hühnern. Aus dem Nichts einen Hof aufzubauen, sei aber sehr schwierig, sagt er. An der Bürokratie und an den Ämtern sei er schon gescheitert. Subventionen erhält er bislang nicht. Doch der Jungbauer will nicht aufgeben.