Wegen Keimen: Trinkwasser in drei Orten im Kreis Biberach muss abgekocht werden

Wegen bakterieller Verunreinigung muss das Trinkwasser in Langenenslingen, Andelfingen und Friedingen (Kreis Biberach) aktuell abgekocht werden. Darauf weist das Landratsamt hin.

Das Trinkwasser in Langenenslingen, Andelfingen und Friedingen (Kreis Biberach) muss aktuell wegen einer bakteriellen Verunreinigung abgekocht werden. Das hat das Kreisgesundheitsamt angeordnet, wie das Landratsamt Biberach am Montagabend mitteilte. Die bakterielle Verunreinigung des Wassernetzes durch Enterokokken und coliforme Bakterien sei bei einer Routinekontrolle der Trinkwasserversorgung festgestellt worden. Die Ursachensuche laufe.

Sollte sich im Rahmen einer Nachkontrolle bestätigen, dass Enterokokken im Trinkwasser sind, werde in Abstimmung zwischen der Gemeinde Langenenslingen und dem Kreisgesundheitsamt mit Chlordioxid desinfiziert und das Leitungssystem gespült. Im Moment darf laut Landratsamt in Langenenslingen, Andelfingen und Friedingen das Trinkwasser nur abgekocht getrunken oder zur Zubereitung von Nahrung, zum Zähne putzen oder zum Reinigen offener Wunden verwendet werden. Die Bewohnerinnen und Bewohner der drei Orte werden vom Landratsamt informiert, wenn Chlor in wirksamer Konzentration im Wassernetz vorhanden sei.

Das Leitungswasser kann für die Toilettenspülung oder andere Zwecke ohne Einschränkung genutzt werden. Für Aquarien ist gechlortes Wasser ungeeignet. Abkochgebot bedeutet laut Landratsamt: Das Wasser drei Minuten sprudelnd aufkochen und dann abkühlen lassen.

Hintergrundinformationen des Landratsamtes zu Enterokokken:

Enterokokken sind Bakterien, die natürlicherweise im Darm von Tieren und Menschen vorkommen. Über die Ausscheidungen werden sie aber auch auf Pflanzen, im Wasser und im Erdboden nachgewiesen. Im Trinkwasser dürfen keine Enterokokken nachgewiesen werden, sie gelten als Indikatorkeim für eine Verunreinigung des Wassers. Um vorsorglich eine Gesundheitsgefährdung auszuschließen, muss beim Nachweis von Enterokokken das Trinkwasser abgekocht werden, bis das Wasser wieder einwandfrei ist.