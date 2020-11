per Mail teilen

Mehrere groß angelegte Treibjagden auf Wildschweine im Raum Engen-Tengen (Kreis Konstanz) haben am Wochenende nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Das Schießen der Tiere sollte eine Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest verhindern. Nach Aussagen der Jägervereinigung Konstanz wurden bis Sonntagabend nur elf Wildschweine erlegt. Man habe mit rund 250 Beteiligten schlicht zu wenig Personal für die Treibjagden in dem mehrere tausend Hektar großen Gebiet gehabt. So fehlten etwa Schweizer Jäger wegen der Corona-Pandemie ganz.