Im Bodensee vor Lindau sowie in den Lindauer Häfen schwimmt derzeit sehr viel Treibholz. Der starke Regen der vergangenen Tage hat das Holz aus der Bregenzer Ach und dem Rhein in den See gespült.

Drei große Treibholzfelder schwimmen derzeit vor Lindau, so ein Sprecher der zuständigen Wasserschutzpolizei. Insgesamt seien es bis zu 2.000 Kubikmeter Holz. Viel könne man aktuell aber nicht tun, man müsse abwarten, bis der Wind das Holz ans Ufer getrieben hat. Dann werde es mit der Hilfe von Baggern abtransportiert. Suche nach weiteren Treibholzfeldern Derzeit suche die Wasserschutzpolizei nach weiteren Feldern. Sofern diese sich im bayerischen Teil des Sees befänden, versuche man diese in Landnähe zu ziehen und dort mit Schwimmtauen zu befestigen, ehe man sie berge. Auch Lindauer Häfen sind betroffen Sowohl Teile des Bundesbahnhafens seien derzeit von Holz bedeckt, aber auch im Segel- und Werfthafen bereite das Holz Probleme. Boote könnten nur mit erheblichen Schwierigkeiten in die Häfen ein- und ausfahren, so der Sprecher weiter. Für die Entsorgung des Holzes in den Häfen sind die jeweiligen Hafenmeister zuständig. Wasserschutzpolizei ruft zu besonderer Vorsicht auf Zwar sei der Großteil des Holzes bereits morsch und zerfallen, dennoch seien die kommerzielle Schifffahrt sowie Bootseigentümer zu besonderer Vorsicht aufgerufen.