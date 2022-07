In Stuttgart findet am Donnerstag ein Treffen zur Gäubahnverbindung zwischen Singen (Kreis Konstanz) und Stuttgart statt. Eingeladen sind Vertreterinnen und Vertreter der betroffenen Gemeinden auch aus dem Kreis Konstanz. Das Thema Gäubahn hatte in der Vergangenheit für viel Diskussion gesorgt. Nach Plänen der Bahn soll ab dem Jahr 2025 eine Verbindung in die Landeshauptstadt nur noch mit Umstieg in die S-Bahn in Stuttgart-Vaihingen möglich sein.