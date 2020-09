Treffen in Markdorf: Menschen mit Behinderung am Arbeitsplatz

Wie steht es um die Beschäftigung behinderter Menschen in unserer Arbeitswelt? Darüber berieten am Standort von SAP in Markdorf (Bodenseekreis) Betroffene. Zu Gast war auch Jutiz- und Europaminister Guido Wolf.