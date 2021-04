Im Kreis Ravensburg haben sich am Wochenende junge Leute der sogenannten Poser- und Tuningszene getroffen. Die Polizei schritt teilweise ein und beschlagnahmte unter anderem zwei Autos. Das Schussental hat sich laut Polizei zu einem Treffpunkt der Tuningszene etabliert. Am Freitagabend trafen sich bis zu 50 Fahrzeuge an einer Tankstelle in Amtzell. Als die Polizei Kontrollen durchführte, wichen die meist jungen Männer in ihren schnellen Autos nach Wangen und Waldburg aus. Am Samstag trafen sich Anhänger der Szene in Weingarten. Bei den Treffen kam es nach Angaben der Polizei zu etlichen Verstößen gegen die Corona-Verordnung. Außerdem gab es mehrere Anzeigen, weil die Fahrer ihre Autos auf illegale Weise aufgemotzt hatten.