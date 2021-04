Landesschau Geschichten: Ostern

Archivschatz von 1970: Steckbrieflich gesucht: der Osterhase. Besondere Kennzeichen: lange Ohren und seidiger Schnurrbart *** Wolfram Stehle ist Zuckerhasenbäcker und besitzt 350 verschiedene Formen *** Brauchtum in Aalen: Das Spitzarschen *** Was Sie über bunt gefärbte Ostereier wissen sollten *** Reutlinger Familie hält 23 Hühner, am Rande der Stadt, mitten im Wohngebiet *** Feldhasenzählung in Endingen am Kaiserstuhl.

Moderation: Cecilia Knodt mehr...