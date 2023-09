Trauerfeier für Bodensee-Autor Martin Walser in Stuttgart

Der Autor Martin Walser aus Überlingen-Nußdorf wird am Samstag in Stuttgart mit einer offiziellen Trauerfeier gewürdigt. Er war Ende Juli im Alter von 96 Jahren gestorben.

Mit einer offiziellen, aber nicht öffentlichen Trauerfeier würdigen das Kultusministerium Baden-Württemberg, der Rowohlt-Verlag und die Familie gemeinsam in Stuttgart den verstorbenen Schriftsteller Martin Walser aus Überlingen-Nußdorf (Bodenseekreis).

Walser-Trauerfeier mit 250 geladenen Gästen

Erwartet werden im Weißen Saal des Neuen Schlosses rund 250 Gäste, unter ihnen die Witwe Martin Walsers, Käthe Walser, die vier Töchter des Ehepaars, Franziska, Johanna, Alissa und Theresia, sowie Walsers Sohn Jakob Augstein. Das sagte eine Sprecherin des Rowohlt-Verlags gegenüber dem SWR.

Über Martin Walser sprechen werden unter anderem Kultusministerin Petra Olschowski (Grüne), die Verlagsleiterin Nicola Bartels, Walsers Schriftstellerkollege und -freund Arnold Stadler aus Meßkirch (Kreis Sigmaringen) und die Literaturkritikerin Iris Radisch.

Martin Walser war am 26. Juli in Überlingen-Nußdorf gestorben und wenig später in engstem Familienkreis in seinem Geburtsort Wasserburg (Kreis Lindau) beerdigt worden.

Martin-Walser-Tag des Literarischen Forums Oberschwaben

Eine weitere Gedenkveranstaltung für Martin Walser plant das Literarische Forum Oberschwaben, das Walser mitbegründet und lange geprägt hat. Sie soll am 14. Oktober in Wasserburg stattfinden. Autorinnen und Autoren des Forums wollen ihre Lieblingsstellen aus Walsers Werk lesen. Außerdem sollen zwei Walser-Experten zu Wort kommen. Geplant ist zudem ein Besuch an Walsers Grab und in den Walser-Räumen des Wasserburger Museums im Malhaus.

Martin-Walser-Abend im Literaturhaus

Auch im Literaturhaus Stuttgart soll es einen Martin-Walser-Abend geben, am 4. Oktober. Die Journalistin Julia Schröder, der Literaturkritiker Denis Scheck, der Walser-Biograph Jörg Magenau und der SWR-Redakteur Frank Hertweck. Sie lesen aus Walsers Werk und sprechen "über blaue Flecken, große Momente, die Liebe zur Sprache und die Kraft der Mehrdeutigkeiten", heißt es in der Ankündigung. Im Literaturhaus hatte Martin Walser im April 2022 seine letzte öffentliche Lesung abgehalten, aus seinem Buch "Das Traumbuch. Postkarten aus dem Schlaf".