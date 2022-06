Die Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen Carl Herzog von Württemberg finden am 2. Juli in Altshausen (Kreis Ravensburg) statt. Das teilte ein Sprecher des Hauses Württemberg auf SWR-Anfrage mit. Das Requiem werde der Rottenburger Bischof Gebhard Fürst zelebrieren, anschließend werde Carl Herzog von Württemberg in der Familiengruft in der Schlosskirche beigesetzt. Über 1.000 geladene Gäste werden erwartet. Carl Herzog von Württemberg war am Dienstag im Alter von 85 Jahren gestorben.