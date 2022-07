Trauerfeier für Carl Herzog von Württemberg in Altshausen

In Althausen (Kreis Ravensburg) verabschieden sich Angehörige, Nachbarn und Vertreter aus Adel, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft von Carl Herzog von Württemberg. Er starb am 7. Juni mit 85 Jahren.

Ein Trauerzug wird bereits am Freitagnachmittag durch Altshausen ziehen. Der Sarg des Verstorbenen soll auf einer Lafette liegend von Pferden durch die Gemeinde gezogen werden. Der Trauerzug wird von verschiedenen Musikkapellen und den Gelben Husaren, einer Bürgergarde aus Altshausen, begleitet.

Requiem am Samstag

Die Trauerfeier für Carl Herzog von Württemberg findet am Samstag in Altshausen statt. Der katholische Trauergottesdienst beginnt laut eines Sprechers des Hauses Württemberg um 11 Uhr und wird vom Rottenburger Bischof Gebhard Fürst gehalten. Anschließend wird Carl Herzog von Württemberg im engsten Familienkreis in der Familiengruft in der Schlosskirche beigesetzt.

Schloss Altshausen: Das weiße Gebäude ist das Alte Schloss, einstige Residenz des Deutschordens. Links und rechts das Neue Schloss mit der Schlosskirche. SWR Hildegard Eichenhofer

Mehr als 1.000 geladene Gäste werden zu den Trauerfeierlichkeiten am Samstag erwartet. Darunter sind Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl (CDU) und der ehemalige Ministerpräsident Erwin Teufel (CDU). Auch Adelige zählen zu den Gästen. Unter anderem werden der Fürst von Liechtenstein, Alois von und zu Liechtenstein, und sein Vater Hans-Adam erwartet. Außerdem ist das Fürstenpaar von Luxemburg, Großherzog Henri von Luxemburg, und seine Frau, Großherzogin Maria Teresa von Luxemburg, zur Trauerfeier eingeladen.

Trauergottesdienst wird auf Marktplatz übertragen

Zugang zur Schlosskirche haben während der Trauerfeierlichkeiten nur geladene Gäste. Auf eine Leinwand am Marktplatz, direkt vor dem Schloss, wird die Trauerfeier live übertragen. Dort können mehr als 500 Menschen die Veranstaltung verfolgen.

Außerdem zeigt der SWR die Trauerfeierlichkeiten am Samstag ab 10:30 Uhr live im SWR-Fernsehen und im Livestream auf swr.de/friedrichshafen.

Einen Nachruf auf Carl Herzog von Württemberg von SWR-Reporter Dirk Polzin finden Sie hier:

Carl Herzog von Württemberg lebte bis zuletzt in Altshausen

Geboren wurde Carl Herzog von Württemberg am 1. August 1936 in Friedrichshafen als Sohn von Philipp II. Albrecht Herzog von Württemberg und dessen Frau Rosa. Der Chef des Hauses Württemberg lebte bis zuletzt auf Schloss Altshausen und hatte bereits seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.