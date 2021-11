Trauer und Tod: Wenn ein Mensch stirbt, der keine Angehörigen hat

per Mail teilen

Mit Allerheiligen hat der Trauermonat November begonnen. Das SWR Studio Friedrichshafen beschäftigt sich deswegen diese Woche etwas ausführlicher mit den Themen Trauer und Tod.

Was passiert, wenn jemand stirbt und keine Angehörigen hat, die sich um eine Bestattung kümmern können? Dann fällt die Aufgabe der jeweiligen Kommune zu. 20 bis 30 solcher amtlichen Bestattungen finden in Singen (Kreis Konstanz) jedes Jahr statt. Auf einem anonymen Urnenfeld werden die Verstorbenen bestattet. Davor steht ein schmaler Grabstein mit der Aufschrift "In stillem Gedenken", darum herum Blumenschmuck.

Würdevolle Beerdigungen auch für amtliche Bestattungen

Der Singener Bestatter Reiner Futterknecht versucht auch die amtlichen Bestattungen würdevoll zu gestalten und trägt immer feierlich einen dunklen Anzug.

Stele vor dem anonymen Grabfeld auf Singener Waldfriedhof

Etwas anders wird eine amtliche Bestattung auf dem Hauptfriedhof in Konstanz gestaltet. Oft ist ein Pfarrer anwesend und jeder Verstorbenen und jedem Verstorbenen wird eine Namensinschrift gewidmet. Für Friedhofsverwalter Andreas Baumann ist die Namensnennung wichtig.

"Immer wieder gibt es im Nachhinein den Fall, dass jemand kommt und noch Abschied nehmen möchte."

SWR-Reporterin Tina Löschner hat sich die Amtlichen Gräberfelder auf dem Waldfriedhof in Singen und die Stelen auf dem Konstanzer Hauptfriedhof angeschaut.

Vor einer amtlichen Bestattung ist manchmal etwas Detektivarbeit nötig, erzählt Andrea Renner vom Ordnungsamt Singen. Sie muss überprüfen, ob es nicht doch Angehörige gibt - anhand von Urkunden rekonstruiert sie die Verbindungen des Verstorbenen. Findet sie auch Wochen später noch immer keine Angehörigen, muss die Stadt die durchschnittlich anfallenden 2.500 Euro für die Beisetzung übernehmen. Dementsprechend fällt die amtlichen Beerdigungen sehr schlicht aus.